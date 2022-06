Colombia, crolla una tribuna durante una corrida: almeno 8 morti e 60 feriti (Di lunedì 27 giugno 2022) In Colombia sono morte almeno otto persone e una sessantina sono rimaste ferite nel crollo di una tribuna durante una corrida a El Espinal. Alcuni filmati condivisi in rete mostrano la tribuna di ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 giugno 2022) Insono morteotto persone e una sessantina sono rimaste ferite nel crollo di unaunaa El Espinal. Alcuni filmati condivisi in rete mostrano ladi ...

