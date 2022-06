Centrodestra, Berlusconi: “Si vince solo uniti con candidati moderati” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “In tutt’Italia il Centrodestra vince quando presenta candidati esperti dal profilo moderato, preparati, capaci, di Forza Italia o comunque dell’area di centro. Naturalmente la coalizione del Centrodestra vince solo quando è unita. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori”. Così Silvio Berlusconi in un video messaggio a commento dei ballottaggi alle amministrative. “Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali”. Lo annuncia Silvio Berlusconi in una video messaggio sui social a commento dei ballottaggi alle amministrative. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “In tutt’Italia ilquando presentaesperti dal profilo moderato, preparati, capaci, di Forza Italia o comunque dell’area di centro. Naturalmente la coalizione delquando è unita. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori”. Così Silvioin un video messaggio a commento dei ballottaggi alle amministrative. “Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro ere le prossime elezioni nazionali”. Lo annuncia Silvioin una video messaggio sui social a commento dei ballottaggi alle amministrative. L'articolo proviene da Italia Sera.

