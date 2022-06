(Di lunedì 27 giugno 2022) La regione Toscana apre due indirizzi da segnare subito in agenda per coloro che desiderano regalarsi un pranzo o una cena gourmet in sede o in visita nella città culla del Rinascimento italiano, Firenze. Rinomato a livello internazionale per le sue location milanesi, tra cui Da Giacomo e Giacomo Arengario, Giacomo Milano, noto gruppo di ristoranti fondato nel 1958 da Giacomo Bulleri, apre Giacomo Al Salviatino all’interno dell’Hotel Il Salviatino, segnando un ritorno nella sua terra di origine. Giacomo al Salviatino Situato in una delle più importanti ville toscane risalenti al XV secolo, circondata da giardini privati immersi nelle suggestive colline di Fiesole, alle porte di Firenze, l’indirizzo stellato offre una cucina incentrata sulla autentica tradizione, proponendo un menù che coniuga semplicità e raffinatezza, utilizzando erbe aromatiche, verdure dell’orto biologico e ...

Pubblicità

panorama_it : Dalla Toscana alla Sardegna, tutti gli indirizzi da non perdere - RickyGiuntoli : Le mie cene stellate al #somu di #bajasardinia - Scontividilo : Bancomat: vinci gratis 1 anno “Cene Stellate” su Sconti Condivisi - - scontOmaggio : Bancomat: vinci gratis 1 anno “Cene Stellate” - radio_m2o : Cene sotto le stelle, AstroTrekking, Grigliate Astronomiche, Borgo Experience Stellate e osservazioni astronomiche… -

Panorama

La regione Toscana apre due indirizzi da segnare subito in agenda per coloro che desiderano regalarsi un pranzo o una cena gourmet in sede o in visita nella città culla del Rinascimento italiano, ...Con un faticoso percorso tra formazione e cucineè diventata una delle cuoche più note del nostro paese. Attualmente organizzanello spazio per eventi Corefab, a Cormano (MI), e conduce ... Cene stellate e aperitivi per un'estate alla moda Ritorna dopo due anni di pausa “Una diga stellata”, la cena di beneficenza nata da un’idea di Giuseppe Gallesi, organizzatore di eventi e della chef ...La popstar, reduce dal successo di Top Gun: Maverick, torna in Italia per una performance privata al matrimonio del miliardario Alan Howard e di Caroline Byron ...