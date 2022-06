Caro carburanti | Codacons | “Taglio delle accise del tutto insufficiente”

Leggi su consumatore

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilcontro lo sconto di 30 centesimi di euro che è stato appena prorogato fino al prossimo 2 agosto e che dovrebbe servire a contrastare ilcarburante: una misura valutata comee non in grado di aiutare in maniera fattiva le famiglie, che si troveranno ad avere aumenti di spesa per il L'articolo proviene da Consumatore.com.