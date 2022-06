Caos al centro estivo: ansia per i bambini per l'esplosione di bombole del gas. Nube nera su Roma (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma continua a bruciare. Fuoco e fiamme a Casal Selce e sull'Aurelia, esplodono 50 bombole al centro estivo con diversi bambini evacuati. Colpito il quadrante nord occidentale della Capitale dove un vasto incendio ha raggiunto alcune ville richiedendo l'evacuazione degli abitanti della zona. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 di oggi pomeriggio da via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. Una alta colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza, si è alzata in cielo sull'Aurelia, all'altezza dell'uscita 1 del Raccordo Anulare. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono a ridosso delle abitazioni. A scoppiare, anche bombole di gas all'interno di un centro estivo. Nessun ferito, con diversi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022)continua a bruciare. Fuoco e fiamme a Casal Selce e sull'Aurelia, esplodono 50alcon diversievacuati. Colpito il quadrante nord occidentale della Capitale dove un vasto incendio ha raggiunto alcune ville richiedendo l'evacuazione degli abitanti della zona. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 di oggi pomeriggio da via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. Una alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata in cielo sull'Aurelia, all'altezza dell'uscita 1 del Raccordo Anulare. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono a ridosso delle abitazioni. A scoppiare, anchedi gas all'interno di un. Nessun ferito, con diversi ...

Pubblicità

Diabbolikus : @gualtierieurope Ma quelli che “biciclette e monopattini in condivisione non sono il problema”, hanno mai fatto due… - gregodue : @gualtierieurope Sarà che non ho abitato nel centro turistico, ma a Roma mi ha creato infinite volte maggiore disag… - infoitinterno : Napoli, Corso Umberto chiuso al traffico: code e caos nel centro - AdriJuve64 : Belli miei botte piena e moglie ubriaca non si possono avere, se volete riposare andate in montagna, pace e relax.… - ricky_pru : In Puglia è cominciata la stagione turistica - Parte 2 -