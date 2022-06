Bruno Conti: «Buttammo Bearzot in piscina. Non pensavamo che non sapesse nuotare» (Di lunedì 27 giugno 2022) Quarant’anni dopo il Mundial del 1982. Il Corriere della Sera intervista Bruno Conti che parla anche di Maradona Italia-Brasile 3-2, 5 luglio, 1982, tripletta di Paolo Rossi che diventa Pablito… «Fu la vittoria di Bearzot, anche se rischiò di pagarla cara. Dopo quel 3-2 indimenticabile ci diede un giorno libero e in molti lo passammo nella piscina dell’albergo. Passò a trovarci in tuta e con la pipa in bocca, io e Ciccio Graziani lo gettammo in acqua per scherzo. Non pensavamo che non sapesse nuotare…». Italia-Argentina 2-1 «È la partita che ci permette di sbloccarci e Maradona dimostra la sua grandezza anche nella sconfitta. Nessun difensore ci andava leggero con lui, ma Diego non si è mai lamentato. Nasce tra me e lui un rapporto fortissimo. A ogni Roma-Napoli mi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) Quarant’anni dopo il Mundial del 1982. Il Corriere della Sera intervistache parla anche di Maradona Italia-Brasile 3-2, 5 luglio, 1982, tripletta di Paolo Rossi che diventa Pablito… «Fu la vittoria di, anche se rischiò di pagarla cara. Dopo quel 3-2 indimenticabile ci diede un giorno libero e in molti lo passammo nelladell’albergo. Passò a trovarci in tuta e con la pipa in bocca, io e Ciccio Graziani lo gettammo in acqua per scherzo. Nonche non…». Italia-Argentina 2-1 «È la partita che ci permette di sbloccarci e Maradona dimostra la sua grandezza anche nella sconfitta. Nessun difensore ci andava leggero con lui, ma Diego non si è mai lamentato. Nasce tra me e lui un rapporto fortissimo. A ogni Roma-Napoli mi ...

Pubblicità

Errorigiudiziar : Prepariamoci all'ennesima puntata di una tra le soap giudiziarie più amare degli ultimi anni: il risarcimento per… - napolista : Bruno Conti: «Buttammo Bearzot in piscina. Non pensavamo che non sapesse nuotare» Al Corriere della Sera sul Mundi… - ParmaLiveTweet : Bruno Conti al Corriere della Sera: 'Con noi l'Italia è tornata a sorridere' - gardenews : “Ai ragazzi che stanno con le cuffie, ascoltando ognuno la sua musica, vorrei spiegare quanto era bello cantare ins… - serieB123 : Bruno Conti e il Mondiale 1982: «Io e Graziani gettammo Bearzot in piscina: rischiò di annegare»… -