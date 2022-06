Beautiful anticipazioni: Liam sotto scacco mente ma Baker sospetta. Confesserà? (Di lunedì 27 giugno 2022) Liam pensava di potersi godere delle ore di serenità e pace insieme alla sua famiglia, pur con l’ansia perchè sa di mentire a Hope. Ma tutto quello che si augurava scompare in pochi secondi visto che scopre molto presto che ci sono delle indagini in corso per la morte di Vinny, indagini che lo riguardano…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 28 giugno 2022. Liam non è bravo a mentire e tra l’altro, sin dall’inizio di questa storia avrebbe voluto confessare. Sta quindi per cedere? Quinn è infastidita che per Eric bastino le lacrime di Brooke per perdonarle all’istante i suoi sbagli, mentre per quanto la riguarda sembra debba scontare i propri peccati per sempre. La Fuller non immagina che mentre lei si sta pericolosamente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 giugno 2022)pensava di potersi godere delle ore di serenità e pace insieme alla sua famiglia, pur con l’ansia perchè sa di mentire a Hope. Ma tutto quello che si augurava scompare in pochi secondi visto che scopre molto presto che ci sono delle indagini in corso per la morte di Vinny, indagini che lo riguardano…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani, 28 giugno 2022.non è bravo a mentire e tra l’altro, sin dall’inizio di questa storia avrebbe voluto confessare. Sta quindi per cedere? Quinn è infastidita che per Eric bastino le lacrime di Brooke per perdonarle all’istante i suoi sbagli, mentre per quanto la riguarda sembra debba scontare i propri peccati per sempre. La Fuller non immagina che mentre lei si sta pericolosa...

