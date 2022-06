Barcellona, la seconda maglia si tinge d'oro per la prossima stagione (Di lunedì 27 giugno 2022) Novità in casa Barcellona. La seconda maglia avrà l'oro come colore principale. L'ispirazione è data dai Giochi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Novità in casa. Laavrà l'oro come colore principale. L'ispirazione è data dai Giochi...

Pubblicità

FabPluto : La Roma é talmente forte e grande che manda à quel paese le squadrette di seconda fascia Dietrofront Roma: niente t… - GoalItalia : Ecco la nuova seconda maglia del Barcellona in color oro: richiama lo spirito dei Giochi Olimpici ?? - ParliamoDiNews : Volvo Trucks sta sperimentando camion ad idrogeno: saranno sul mercato nella seconda metà di questo decennio… - mspiccia : RT @__grazy87: Per El Fideo la Juventus è la seconda scelta di rimpiazzo nel caso il Barcellona non dovesse farcela a prenderlo. Ma vi vedo… - muffvns : RT @AleColumn99: Non mi piace essere trattato come seconda scelta. Anche perché abbiamo accettato tutte le condizioni e comunque questo vol… -