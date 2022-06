Antonella Clerici | la notizia che fa impazzire il pubblico | è successo davvero

Pubblicità

telodogratis : Antonella Clerici ha il Covid: “Prima o poi tocca a tutti…” - zazoomblog : Ultime Notizie – Antonella Clerici ha il Covid: “Prima o poi tocca a tutti…” - #Ultime #Notizie #Antonella… - SoniaLaVera : RT @LocalPage3: Antonella Clerici ha il Covid: 'Prima o poi tocca a tutti...' - ledicoladelsud : Antonella Clerici ha il Covid: “Prima o poi tocca a tutti…” - Adnkronos : Antonella #Clerici positiva, il messaggio sui social: '#Covid time. Prima o poi tocca a tutti'. -

è positiva al Covid , ed è stata lei stessa ad annunciarlo a tutti i suoi follower attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram in cui si è ripresa in compagnia dei suoi cani ...ha contratto il Covid - 19 . Il virus che ha destabilizzato i Paesi di tutto il mondo continua ancora a colpire, aumentando il numero dei contagi di giorno in giorno. In queste ...Da giorni non si parla d’altro: la notizia riguarda Antonella Clerici che ha sorpreso tutti con un colpo di scena davvero inatteso. Tempo di vacanze per i Vip della tv, ma anche di incontri insoliti.Antonella Clerici ha contratto il Covid. Lo ha annunciato la stessa conduttrice di È sempre mezzogiorno, in una serie di Instagram Stories ...