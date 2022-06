Una gran voglia di vivere, Fabio Volo torna al cinema: al via le riprese (Di domenica 26 giugno 2022) Fabio Volo è pronto a tornare sul grande schermo: sono infatti iniziate le riprese di Una gran voglia di vivere, basato dal suo omonimo romanzo. Il progetto vedrà coinvolti diversi volti noti dello spettacolo italiano: ecco cosa aspettarsi. Lo abbiamo visto lo scorso anno in Genitori vs Influencer, al fianco di Giulia De Lellis. A causa della situazione pandemica, il film, inizialmente previsto in sala, ha debuttato su Sky cinema e in streaming su NOW nel giorno di Pasqua. Ora, Fabio Volo è pronto a tornare con una nuova storia, basata su uno dei suoi romanzi: Una gran voglia di vivere. Il film si avvale nuovamente della regia di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 giugno 2022)è pronto are sulde schermo: sono infatti iniziate ledi Unadi, basato dal suo omonimo romanzo. Il progetto vedrà coinvolti diversi volti noti dello spettacolo italiano: ecco cosa aspettarsi. Lo abbiamo visto lo scorso anno in Genitori vs Influencer, al fianco di Giulia De Lellis. A causa della situazione pandemica, il film, inizialmente previsto in sala, ha debuttato su Skye in streaming su NOW nel giorno di Pasqua. Ora,è pronto are con una nuova storia, basata su uno dei suoi romanzi: Unadi. Il film si avvale nuovamente della regia di ...

