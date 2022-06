Ultime Notizie – Inter, news mercato: la settimana di Lukaku, frenata Dybala (Di domenica 26 giugno 2022) La prossima settimana sarà quella del ritorno ufficiale di Romelu Lukaku all’Inter. Mancano infatti solamente visite mediche e firma per il suo ritorno in nerazzurro. Secondo le news, entro giovedì della prossima settimana l’attaccante belga – che è in Sardegna per le vacanze – è atteso a Milano per gli ultimi passaggi prima di mettere nero su bianco. Lukaku ritroverà Simone Inzaghi, allenatore con il quale all’inizio della scorsa stagione aveva lavorato pochi giorni prima di trasferirsi al Chelsea. Resta in stand-by invece la situazione che riguarda Paulo Dybala. Nei giorni scorsi Jorge Antun, agente dell’attaccante argentino, aveva incontrato Beppe Marotta nella sede dell’Inter per provare a trovare un accordo tra il club e il suo assistito, il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) La prossimasarà quella del ritorno ufficiale di Romeluall’. Mancano infatti solamente visite mediche e firma per il suo ritorno in nerazzurro. Secondo le, entro giovedì della prossimal’attaccante belga – che è in Sardegna per le vacanze – è atteso a Milano per gli ultimi passaggi prima di mettere nero su bianco.ritroverà Simone Inzaghi, allenatore con il quale all’inizio della scorsa stagione aveva lavorato pochi giorni prima di trasferirsi al Chelsea. Resta in stand-by invece la situazione che riguarda Paulo. Nei giorni scorsi Jorge Antun, agente dell’attaccante argentino, aveva incontrato Beppe Marotta nella sede dell’per provare a trovare un accordo tra il club e il suo assistito, il ...

