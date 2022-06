Ucraina | Zelensky ai bielorussi | “Non fatevi trascinare in guerra”

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “La leadership della Russia vuole trascinarvi nellacon l’perché non si preoccupa delle vostre vite. Ma voi non siete schiavi e non siete carne da cannone: potete decidere da voi il vostro destino”. Così rivolto ai cittadiniil presidente ucraino Volodymyrnel suo tradizionale messaggio video, in cui ha voluto parlare “alle persone, sia civili che in uniforme”. Isono già “coinvolti nella” – ha sottolineato – “ancora più attivamente di quanto non fosse a febbraio e nei mesi primaverili”. Le parole diarrivano il giorno dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin sull’intenzione di consegnare a Minsk missili in grado di trasportare testate nucleari nei prossimi mesi. L'articolo ...

La giornata cruciale sarà però quella di lunedì, con la seduta di lavoro insieme a, dove i partner ribadiranno il loro sostegno incondizionato all', per poi accogliere gli ospiti ...Rifiutando di spedire cannoni all', il Movimento cinque stelle avrebbe cavalcato la voglia di quieto vivere che alberga nel nostro Paese. Chisseneimporta di quell'antipatico di. L'... Volodymyr Zelensky su guerra, tecnologia e futuro dell'Ucraina Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - La leadership della Russia vuole trascinarvi nella guerra con l'Ucraina perché non si preoccupa delle vostre vite. Ma voi non siete schiavi e non siete carne ..."Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza dalla Russia". A dirlo è stato il premier italiano Mario Draghi al G7 che si è aperto oggi in Germania (COSA È IL G7). Il cancelliere tedesco Olaf S ...