Tuffi: Mondiali, Marsaglia e Tocci in finale nel sincro (Di domenica 26 giugno 2022) Budapest, 26 giu. - (Adnkronos) - Il programma dei Tuffi ai 19esimi Mondiali si apre alla Duna Arena con le eliminatorie dal sincro tre metri. E sono subiti sorrisi per l'ItalTuffi. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, infatti, si qualificano per la finale, in programma alle 16, dalla porta principale e senza spendere troppe energie. Prova solida e in crescendo degli azzurri - sesti alle Olimpiadi, dopo aver sognato il podio fino alla penultima routine - che, dopo due obbligatori puliti (sommano 93.60) ma migliorabili al pomeriggio soprattutto nel sincronismo, aumentano i giri con un bel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (69.75) e un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato discreto (62.22), considerando che agli ...

