(Di domenica 26 giugno 2022) «» 17 persone sono state ritrovate morte in un sobborgo di East London, in Sud Africa. La polizia locale ha riferito, all’alba di questa mattina, 26 giugno, di aver scoperto i cadaveri in un night club del posto. «Le circostanze della morte non sono note in questo momento», secondo quanto dichiarato dal capo della polizia provinciale, il generale Thembinkosi Kinana. Secondo quanto riporta Reuters, le vittime sarebberotra i 18 e i 20 anni. Il canale di notizieno SABC News aggiunge che ci sarebbero anche numerosi feriti: è in corso un’indagine per determinare la causa esatta dell’accaduto. Sul posto restano le forze dell’ordine e gli operatori del Pronto Soccorso. Le prime ricostruzioni parlano di una «fuga precipitosa» partita all’interno del locale, che avrebbe dato origine alla ...

Tragedia in Sudafrica, almeno 17 giovani trovati morti in una discoteca: giallo sulle cause – Il video I corpi di almeno 17 persone, per lo più giovani, sono stati scoperti in un night club in un sobborgo di East London, in Sud Africa, ha riferito la polizia locale. «Ci sono diciassette giovani che ...Mistero in Sudafrica dopo il ritrovamento dei cadaveri di 17 peresone in un night club di un sobborgo di East London. Le vittime sono per lo più ragazzi. "Ci sono diciassette giovani che sono stati tr ...