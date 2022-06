Tra Parlamento e Governo ormai è sempre derby. Serve una svolta (Di domenica 26 giugno 2022) Il bilanciamento dei rapporti tra Governo e Parlamento è una vecchia questione irrisolta, dibattuta a lungo anche nell'Assemblea Costituente, che partorì il compromesso di un sistema di «Governo debole» in modo che nessuno potesse vincere fino in fondo e nessuno potesse essere del tutto escluso dalla gestione del Paese: la «conventio ad excludendum», in questo senso, fu l'espediente per compensare il mancato assetto bipolare - e il conseguente beneficio dell'alternanza di Governo - con un consociativismo di fatto poi culminato nel compromesso storico, e di cui il sistema elettorale proporzionale costituiva l'indispensabile supporto. Il risultato, nella prima Repubblica, fu quello di produrre frequenti crisi di Governo in un quadro di sostanziale stabilità politica, in linea con la scelta del ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Il bilanciamento dei rapporti traè una vecchia questione irrisolta, dibattuta a lungo anche nell'Assemblea Costituente, che partorì il compromesso di un sistema di «debole» in modo che nessuno potesse vincere fino in fondo e nessuno potesse essere del tutto escluso dalla gestione del Paese: la «conventio ad excludendum», in questo senso, fu l'espediente per compensare il mancato assetto bipolare - e il conseguente beneficio dell'alternanza di- con un consociativismo di fatto poi culminato nel compromesso storico, e di cui il sistema elettorale proporzionale costituiva l'indispensabile supporto. Il risultato, nella prima Repubblica, fu quello di produrre frequenti crisi diin un quadro di sostanziale stabilità politica, in linea con la scelta del ...

