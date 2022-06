Toromania | almeno Praet va tenuto | Mercato

Leggi su justcalcio

Belotti, Bremer, Brekalo, Pobega, forse anche Mandragora: il Torino nella prossima stagione perderà molti dei suoi titolari, giocatori chiave che hanno dato un grande contributo nell'ultimo campionato. Nell'elenco, al momento, si dovrebbe aggiungere anche un altro nome: Dennis. Il centrocampista belga non è stato riscatto dal Leicester e di fatto in questo momento non è più un calciatore granata. Perderlo sarebbe però un vero peccato. Se per Mandragora può essere comprensibile la scelta di non versare i 14 milioni richiesti dalla Juventus, per il belga lo è meno: quando è stato impiegato,ha sempre dimostrato di poter fare la differenza, di poter dare al Torino quella qualità in fase offensiva ...