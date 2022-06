Terremoto, scossa a Saluzzo avvertita in una vasta area: allarme anche a Torino (Di domenica 26 giugno 2022) Terremoto una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita oggi a Saluzzo , in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il sisma, registrato alle 17.56, è stato avvertito in una vasta area vista anche la ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022)unadi magnitudo 3.0 è stataoggi a, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il sisma, registrato alle 17.56, è stato avvertito in unavistala ...

Pubblicità

emergency_ong : ??#Terremoto in #Afghanistan: la nostra risposta sanitaria per le vittime della scossa di magnitudo 5.9 che la scors… - Tg3web : Una forte scossa di terremoto ha colpito la regione di Khost, nell'est dell'Afghanistan. Il bilancio, ancora provvi… - francobus100 : Terremoto a Saluzzo di 2.4, scossa superficiale avvertita anche a Cuneo e Torino - Naty88832250 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto, scossa a Saluzzo avvertita in una vasta area: allarme anche a Torino - raffaellamucci1 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto, scossa a Saluzzo avvertita in una vasta area: allarme anche a Torino -