Teatro ' Spina' al risparmio | aperto per 12 mesi - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 26 giugno 2022) di Lucia Bigozzi Aanche d'estate. Duecentomila euro assegnati al Comune per il progetto di efficientamento energetico dello "" serviranno alla nuova illuminazione a led e al rifacimento ...

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Teatro 'Spina' al risparmio: aperto per 12 mesi - carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: Ottava edizione: “corpi celesti” fino al 4 luglio teatro, musica, danza e altri incontri gratuiti e a “spina staccata” ht… - MessinaWebTv : Ottava edizione: “corpi celesti” fino al 4 luglio teatro, musica, danza e altri incontri gratuiti e a “spina stacca… - L_Moretti_Foto : RT @VisitSicilyOP: 9 giorni di incontri a spina staccata teatro, musica, danza, scienza, mito, storia e cronaca alla scoperta dell'isola d… - vesproericino : RT @VisitSicilyOP: 9 giorni di incontri a spina staccata teatro, musica, danza, scienza, mito, storia e cronaca alla scoperta dell'isola d… -

LA NAZIONE

CUPRA MARITTIMA - A Cupra si accendono i riflettori sul Parco archeologico naturalistico Civita. Si alza infatti il sipario sulla rassegna Tap, Teatro al parco festival che si articola ...Teatro al parco festival che si articola in cinque appuntamenti in programma dal 1à al 29 luglio. Una novità che arricchisce il calendario estivo cuprense come tiene a sottolineare il vicesindaco ...