Sciolti i canapi e partita la seconda edizione del Premio Letterario “Assosinderesi Awards”

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 giugno 2022) Narrativa-Poesia-Saggistica: 30 novembre 2022 il termine per l’invio delle opere MONZA – , promosso dall’Associazione, la Community creata e presieduta da Donatella Rampado (direttrice Risorse Umane, formatrice, scrittrice, esperta in marketing e comunicazione) che promuove cultura etica nelle arti e nei mestieri, per sostenere e sviluppare la cultura e il vivere secondo giustizia, sia in ambito personale che professionale, così come dal significato del termine “sinderesi” (dal greco ?????????? da ????????, verbo che significa “vedere”, “osservare”, “fissare lo sguardo”, quindi anche “esame di sé”, ad indicare la naturale capacità morale dell’animo umano in grado di discernere tra bene e male). Donatella Rampado, presidenteIl concorso prevede la partecipazione di opere edite e inedite a tema libero per le tre categorie di ...