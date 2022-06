Sadio Mané | un tifoso commosso lo abbraccia prima della partita | il calciatore senegalese si segna il numero dell’uomo e lo chiama

(Di domenica 26 giugno 2022) Si èto ildi telefono di unche lo avevato dopo una. In questo modo lo ha potuto contattare alla fine del match. E’ quello che ha fatto, attaccante del Liverpoool appena acquistato dal Bayern Monaco. Alla vigiliatra il Senegal e il Benin – disputata il 4 giugno e vinta 3 a 1, grazie alla sua tripletta –è stato fermato da un, che quando lo ha visto è stato sopraffatto dall’emozione: ha iniziato a piangere e poi lo hato un paio di volte, un abbraccio non negato dal giocatore. “, ti amo così tanto. Ho persino contattato le persone del tuo villaggio solo per incontrarti. ...

Pubblicità

sportli26181512 : Liverpool, dopo Mané anche Salah può partire. Su di lui c'è il Real Madrid: (ANSA) - ROMA, 25 GIU - Dopo Sadio Mané… - orso_marino : @DublinRoma @GiulioCiminello @P_Rocchetti87 @friedkingroup È sempre difficile dare un valore universale. Per dire,… - Skysurfer72 : RT @roccoiacobucci: Mi sà che Sadio #Mane è davvero speciale ???? - cybercatlab : RT @idextratime: Allianz Arena x Sadio Mane ?? - Gio_Dusi : Sul canale YT di BundesItalia ho parlato di Sadio Mané e del significato del suo acquisto per il Bayern Monaco. ??… -

Tiscali

Mane è un ottimo trasferimento, per il quale mi congratulo espressamente con il Bayern", ha detto Watzke. "Ci sono sempre degli idioti arroganti, come in questo caso. Come membro del consiglio ...Un giorno, forse, ribattezzeranno Bambaly con il suo nome ma, se così fosse, il primo a non volerlo sarebbe lui,, 30 anni, campione d'Africa con il Senegal, neoacquisto del Bayern Monaco ... Calcio: Sadio Mané alle visite mediche con il Bayern