Roma, si fingono operai della fibra ottica e rubano 15 matasse di rame mandando in tilt la rete telefonica all'Eur (Di domenica 26 giugno 2022) Si sono calati nelle gallerie per rubare il rame, il prezioso 'oro rosso' e hanno provocato un blackout alle linee teleniche, energetiche e di internet del quartiere Eur di Roma per un danno ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022) Si sono calati nelle gallerie per rubare il, il prezioso 'oro rosso' e hanno provocato un blackout alle linee teleniche, energetiche e di internet del quartiere Eur diper un danno ...

Pubblicità

leggoit : Roma, si fingono operai della fibra ottica e rubano 15 matasse di rame lasciando senza luce e internet il quartiere… - Lazio_TV : ROMA: SI FINGONO SORDOMUTI PER TRUFFARE GLI ANZIANI - rep_roma : Si fingono sordomuti per truffare anziani, 5 denunciati a Roma [aggiornamento delle 11:16] - zazoomblog : Roma si fingono sordomuti per truffare i clienti al centro commerciale: fermati 5 rom - #fingono #sordomuti… - Lazio_TV : Gli agenti hanno trovato i cinque in possesso di circa 900 euro riternuti provento del raggiro. -