Quanto vale il partito di Di Maio dopo la scissione, accelera il crollo del M5s: il sondaggio Winpoll-Sole (Di domenica 26 giugno 2022) Il cambiamento più evidente dello scenario politico con la nascita di «Insieme per il futuro», il nuovo soggetto politico di Luigi Di Maio, secondo il sondaggio Winpoll per il Sole 24 ore coinvolge inevitabilmente il M5s di Giuseppe Conte, che dalla scissione ne uscirebbe particolarmente danneggiato anche sotto il profilo elettorale. Già in tendenza negativa, il M5s è stimato al 9,9% nella rilevazione dell’ultima settimana senza la presenza di Ipf, con un calo del 2,4% rispetto alla media dei sondaggi della settimana 12-18 giugno di Termometro politico. Come spiega Roberto D’Alimonte sul quotidiano di Confindustria, il sondaggio ha provato a registrare due scenari, in cui agli intervistati è stato chiesto quali fossero le loro intenzioni di voto nel caso in cui non fosse presente il ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Il cambiamento più evidente dello scenario politico con la nascita di «Insieme per il futuro», il nuovo soggetto politico di Luigi Di, secondo ilper il24 ore coinvolge inevitabilmente il M5s di Giuseppe Conte, che dallane uscirebbe particolarmente danneggiato anche sotto il profilo elettorale. Già in tendenza negativa, il M5s è stimato al 9,9% nella rilevazione dell’ultima settimana senza la presenza di Ipf, con un calo del 2,4% rispetto alla media dei sondaggi della settimana 12-18 giugno di Termometro politico. Come spiega Roberto D’Alimonte sul quotidiano di Confindustria, ilha provato a registrare due scenari, in cui agli intervistati è stato chiesto quali fossero le loro intenzioni di voto nel caso in cui non fosse presente il ...

