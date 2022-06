Pazzesco a Uomini e Donne: “Stanno prendendo in giro tutti, si sono lasciati” (Di domenica 26 giugno 2022) L’annuncio è stato confermato nelle ultime ore dagli esperti di gossip, una coppia di Uomini e Donne avrebbe preso in giro tutti Maria De Filippi, Uomini e Donne (Witty tv)Parliamo di una delle ultime coppie che ha lasciato il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno salutato la conduttrice mano per la mano, lo stesso Ranieri in diverse interviste ha raccontato di quanto fosse felice ad avere al fianco Valeria perché con lei avrebbe potuto fare tante esperienze che con altre Donne sarebbero risultate impossibili. Anche Valeria era sembrata molto entusiasta, passavano molto tempo insieme e riuscivano a trovare punti d’accordo su tutto, almeno così il primo mese, poi le cose sarebbero ... Leggi su direttanews (Di domenica 26 giugno 2022) L’annuncio è stato confermato nelle ultime ore dagli esperti di gossip, una coppia diavrebbe preso inMaria De Filippi,(Witty tv)Parliamo di una delle ultime coppie che ha lasciato il programma di Maria De Filippi,. Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno salutato la conduttrice mano per la mano, lo stesso Ranieri in diverse interviste ha raccontato di quanto fosse felice ad avere al fianco Valeria perché con lei avrebbe potuto fare tante esperienze che con altresarebbero risultate impossibili. Anche Valeria era sembrata molto entusiasta, passavano molto tempo insieme e riuscivano a trovare punti d’accordo su tutto, almeno così il primo mese, poi le cose sarebbero ...

Pubblicità

taj_zkt : @cacuz79 @nontelodicomai @marimbarzi Peggio mi sento. Guarda, il ragionamento non perde validità: gli uomini hanno… - BarbaWinc : Pazzesco come veda solo antiabortisti uomini in giro, farebbe sorridere se non fosse drammatico che poi a decidere siano questi - scaraboobies : pazzesco come gli uomini si facciano scoppiare una vena appena viene implicato che la donna ha più voce in capitolo… - smelitoes : ???? it’s crazy how weak and easily manipulated men are ???? è pazzesco quanto gli uomini siano deboli e facilmente manipolabili femdom - Hawk_Girl90 : @JoJo201272 Si ma la cosa allucinante è che sono solo gli uomini a decidere! È un controsenso pazzesco. -