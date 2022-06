Palermo, mattone dinamico: crescono le compravendite e salgono i prezzi, in particolare nella macroarea Fiera (Di domenica 26 giugno 2022) Palermo – nella seconda parte del 2021, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni degli immobili di Palermo hanno registrato un aumento dell’1,4%. Per quanto riguarda le compravendite, la città chiude il 2021 con un aumento delle transazioni pari al 21,8% rispetto al 2020, per un totale di 6.088 immobili scambiati. Aumenti a doppia cifra anche in questo primo trimestre del 2022: +15,5% rispetto ai primi mesi del 2021. VARIAZIONE DEI prezzi (II SEMESTRE 2021 rispetto al I SEMESTRE 2021) Palermo II sem 2021 Centro -0,9% Università-Brancaccio +1,8% Uditore +0,8% Parco della Favorita +1,6% Fiera +7,5% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Le zone del centro città hanno messo a segno un ribasso dello 0,9%, in seguito alla diminuzione dei valori ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 giugno 2022)seconda parte del 2021, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni degli immobili dihanno registrato un aumento dell’1,4%. Per quanto riguarda le compravendite, la città chiude il 2021 con un aumento delle transazioni pari al 21,8% rispetto al 2020, per un totale di 6.088 immobili scambiati. Aumenti a doppia cifra anche in questo primo trimestre del 2022: +15,5% rispetto ai primi mesi del 2021. VARIAZIONE DEI(II SEMESTRE 2021 rispetto al I SEMESTRE 2021)II sem 2021 Centro -0,9% Università-Brancaccio +1,8% Uditore +0,8% Parco della Favorita +1,6%+7,5% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Le zone del centro città hanno messo a segno un ribasso dello 0,9%, in seguito alla diminuzione dei valori ...

Pubblicità

Lopinionista : Palermo, mattone dinamico: crescono le compravendite e salgono i prezzi, in particolare nella macroarea Fiera… - ArthurRosentha1 : @GiovaQuez Non potendo prendere i voti delle persone normali deve per forza rivolgersi agli idioti certificati da m… -