Neymar non ha gradito le dichiarazioni di Al Khelaifi: addio in vista? (Di domenica 26 giugno 2022) Rapporti tesi tra Neymar e il PSG: il brasiliano non ha gradito le parole di Al Khelaifi sul suo conto e potrebbe lasciare i parigini Il futuro di Neymar è sempre più lontano da Parigi. Alla stella brasiliana non sono piaciute le ultime dichiarazioni del presidente Al Khelaifi sul suo conto e starebbe meditando l'addio. Secondo quanto ha riportato TMC, il manager del fuoriclasse brasiliano avrebbe iniziato quindi a cercare una nuova sistemazione per il suo assistito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

