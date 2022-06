Milan | Asensio il regalo per Maldini | le ultime

(Di domenica 26 giugno 2022) Ilpuò arrivare a Marcodel Real Madrid, lo spagnolo ildi compleanno diIlsta cercando un profilo di alto livello per rinforzare il pacchetto offensivo. Difficile arrivare a Zaniolo, per il momento, i rossoneri stanno valutano le alternative. In cima alla lista dei desideri dici sarebbe Marcodel Real Madrid. Lo spagnolo potrebbe essere ildi compleanno perfetto per. Costi contenuti non oltre i 20 milioni e un ingaggio da 6 milioni, ma ilpuò eventualmente usufruire del Decreto Crescita per risparmiare qualcosa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il nome su cui nelle ultime ore è tornato vivo l'interesse dei rossoneri è quello di Marco Asensio. Il Milan punta su Asensio e Ziyech, perso Botman che giocherà nel Newcastle, per la difesa pensa a uno fra Bremer e Acerbi, che la Lazio deve far partire prima di annunciare l'ingaggio di Romagnoli. Il Milan sta cercando un profilo di alto livello per rinforzare il pacchetto offensivo. Difficile arrivare a Zaniolo, per il momento, i rossoneri stanno valutano le alternative. In cima alla lista dei desideri del Milan ci sarebbe Marco Asensio. Secondo il quotidiano, Paolo Maldini, che oggi compie 54 anni, avrebbe individuato lui come profilo perfetto per quella zona di campo.