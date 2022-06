Mascherine per dormire: utilità e benefici (Di domenica 26 giugno 2022) Quando stiamo per addormentarci, può capitare che qualcuno accenda improvvisamente la luce, disturbando così il nostro sonno. Di solito, per dormire bene durante la notte è necessario il buio. Tutto ciò non sempre è possibile soprattutto se abbiamo accanto qualcuno che preferisce appisolarsi con qualche luce accesa. Anche quando siamo in viaggio, potremmo essere disturbati Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Quando stiamo per addormentarci, può capitare che qualcuno accenda improvvisamente la luce, disturbando così il nostro sonno. Di solito, perbene durante la notte è necessario il buio. Tutto ciò non sempre è possibile soprattutto se abbiamo accanto qualcuno che preferisce appisolarsi con qualche luce accesa. Anche quando siamo in viaggio, potremmo essere disturbati

Pubblicità

ricpuglisi : I #MoriremoTutti sono già pronti a spingere per le mascherine obbligatorie a scuola a settembre. - StufaMarcia1 : RT @NinoContaballe: Per invogliare ad indossare le #mascherine proporrò di indirre il concorso #missmascherina. - marina82854013 : RT @NinoContaballe: Per invogliare ad indossare le #mascherine proporrò di indirre il concorso #missmascherina. - Simo_0802 : @NinoContaballe Ma quest'uomo o il trol che twetta per lui possibile che debba pensare sempre e unicamente a ste ca… - paolagalant : RT @chamberspitt1: @borghi_claudio @Toffee10luglio @officialMorris Finito lo stato di emergenza le mascherine sono tornate ad essere presid… -