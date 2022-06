Lo Stato non paga i debiti e molte aziende rischiano di chiudere (Di domenica 26 giugno 2022) Anche se il numero dei fallimenti di aziende registrato negli ultimi due anni non sia particolarmente elevato, il rischio che, dal prossimo autunno, torni ad aumentare in misura preoccupante è alquanto probabile. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Tra il deterioramento del quadro economico generale - ascrivibile al caro energia/carburante e all'impennata dell'inflazione - l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus 110 per cento - che ammontano a circa 4 miliardi di euro - e i mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri fornitori - che secondo l'Eurostat sono almeno 55,6 miliardi di euro - molte attività commerciali e produttive rischiano di dover portare i libri in tribunale. Con una specificità tutta italiana; per molte di queste imprese ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Anche se il numero dei fallimenti diregistrato negli ultimi due anni non sia particolarmente elevato, il rischio che, dal prossimo autunno, torni ad aumentare in misura preoccupante è alquanto probabile. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Tra il deterioramento del quadro economico generale - ascrivibile al caro energia/carburante e all'impennata dell'inflazione - l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus 110 per cento - che ammontano a circa 4 miliardi di euro - e i mancatimenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri fornitori - che secondo l'Eurostat sono almeno 55,6 miliardi di euro -attività commerciali e produttivedi dover portare i libri in tribunale. Con una specificità tutta italiana; perdi queste imprese ...

