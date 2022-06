LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri si gioca le medaglie in questa staffetta mista (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Attenzione Paltrinieri, Rasovzky e Wellbrock a comandare. 13.59 Gara tattica con quattro squadre in cerca delle medaglie: Ungheria, Italia, Germania e Francia. 13.57 Paltrinieri si allarga un po’ sulla destra del tratto corretto, per non farsi danneggiare dai rivali. Rasovzky sempre al comando. 13.55 L’Ungheria comanda con Rasovzky, Paltrinieri ai suoi piedi con Olivier. 13.50 VIA ALL’ULTIMA FRAZIONE!!! Paltrinieri dovrà partire forte per cercare di andare a prendere Rasovzsky, mentre Wellbreak e Olivier sono lì. 13.47 Francia, Italia e Ungheria si stanno riportando sulla Germania, ci si giocherà tutto nell’ultima frazione. 13.44 La Germania ai 3.63 km comanda con Leonie Beck con 35? di vantaggio su un gruppetto con ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Attenzione, Rasovzky e Wellbrock a comandare. 13.59 Gara tattica con quattro squadre in cerca delle: Ungheria, Italia, Germania e Francia. 13.57si allarga un po’ sulla destra del tratto corretto, per non farsi danneggiare dai rivali. Rasovzky sempre al comando. 13.55 L’Ungheria comanda con Rasovzky,ai suoi piedi con Olivier. 13.50 VIA ALL’ULTIMA FRAZIONE!!!dovrà partire forte per cercare di andare a prendere Rasovzsky, mentre Wellbreak e Olivier sono lì. 13.47 Francia, Italia e Ungheria si stanno riportando sulla Germania, ci si giocherà tutto nell’ultima frazione. 13.44 La Germania ai 3.63 km comanda con Leonie Beck con 35? di vantaggio su un gruppetto con ...

