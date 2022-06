LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up! Si scelgono gomme e assetti in vista della gara (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara della MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 LA DIRETTA LIVE DI warm UP E gara della MOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 11.00 9.46 Ora in vetta Nakagami in 1:34.683 davanti a Bastianini, Savadori e Zarco, poi le due Aprilia a 6 decimi 9.45 Il primo tempo di questo warm-up lo fa registrare Mir in 1:35.408 9.44 Zarco doppia gomma soft, Marini soft e hard, Quartararo soft e hard, Bastianini soft e hard, Miller doppia soft, Bezzecchi doppia soft, Bagnaia soft e hard, Rins doppia soft, Nakagami doppia soft, Aleix soft e hard, Di Giannantonio doppia soft. 9.43 I piloti si stanno lanciando per i primi giri ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIUP EMOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 LADIUP EMOTO3 DALLE 9.00 E DALLE 11.00 9.46 Ora in vetta Nakagami in 1:34.683 davanti a Bastianini, Savadori e Zarco, poi le due Aprilia a 6 decimi 9.45 Il primo tempo di questo-up lo fa registrare Mir in 1:35.408 9.44 Zarco doppia gomma soft, Marini soft e hard, Quartararo soft e hard, Bastianini soft e hard, Miller doppia soft, Bezzecchi doppia soft, Bagnaia soft e hard, Rins doppia soft, Nakagami doppia soft, Aleix soft e hard, Di Giannantonio doppia soft. 9.43 I piloti si stanno lanciando per i primi giri ...

