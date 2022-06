LIVE Motocross | GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA | si parte!

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35 Vlaanderen supera Lapucci e Guadagnini per la nona piazza. 22.00 Seewer guadagna la tredicesima posizione. 23.28 Giro veloce ancora di Gajser in 1.59.345. 24.30 Cade Jonass che precipita in nona posizione. 25.10 Lapucci supera Guadagnini per la decima piazza. 26.45 Gajser sta letteralmente volando, giro veloce in 2.000.417 27.35 Seewer è solo quattordicesimo. 28.05 Guadagnini si trova in decima posizione, undicesimo Lapucci. 29.20 Gajser, Prado e Fernandez, Coldenhoff e Febvre i primi cinque. Inizia gara-1 !!! 07.10 Inizia la procedura di partenza! 07.05 Start di gara 1 tra dieci minuti. 07.00 Adamo si piazza settimo in gara 1 di MX2. 06.55 La classifica dei primi cinque della: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 485 2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 384 3 61 Prado, Jorge ESP GAS 366 4 959 Renaux, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Motocross GP Indonesia MXGP 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Motocross #Indonesia #DIRETTA: -

Dopo le prove libere e le qualifying race di oggi, il Mondiale didomani, domenica 26 giugno, vedrà andare in scena warm - up e gare della dodicesima tappa ... LA DIRETTADEL GP ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA28.05 Guadagnini si trova in decima posizione, undicesimo Lapucci. 29.20 Gajser, Prado e Fernandez, Coldenhoff e Febvre i primi cinque. Inizia gara - 1 !!! 07.10 Inizia la procedura di partenza! ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Indonesia MXGP di Motocross, Gajser è il favorito numero uno per la vittoria del GP. Gajs ...In what is shaping up to be an enthralling second half of the season, the 2022 ProMX Championship has reached the halfway mark as it heads to the Maitland Motocross Track in the NSW Hunter Valley for ...