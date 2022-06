LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfo dell’Italia nel concorso a squadre di ginnastica artistica! Le Fate dominano la gara (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN gara 22:21 CALCIO – Italia che si salva grazie alla prodezza del nostro numero uno che neutralizza il rigore concesso al Portogallo. 22:18 TENNISTAVOLO – Passando al torneo a squadre maschile buon successo di Bobocica, Piccolin, ed Ivanov Stoyanov. L’Italia piega per 3-1 il Portogallo ed è ora impegnata contro la Turchia. Match validi per il gruppo 3. 22:15 TENNISTAVOLO – Arriva la seconda vittoria per l’Italia femminile. Nicole Arlia, Giorgia Piccolin, e Nikoleta Stefanova piegano la Serbia per 3-1. Questa mattina con lo stesso punteggio avevano battuto la Turchia. Italia dunque a punteggio pieno nel gruppo 3 del torneo a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN22:21 CALCIO – Italia che si salva grazie alla prodezza del nostro numero uno che neutralizza il rigore concesso al Portogallo. 22:18 TENNISTAVOLO – Passando al torneo amaschile buon successo di Bobocica, Piccolin, ed Ivanov Stoyanov. L’Italia piega per 3-1 il Portogallo ed è ora impegnata contro la Turchia. Match validi per il gruppo 3. 22:15 TENNISTAVOLO – Arriva la seconda vittoria per l’Italia femminile. Nicole Arlia, Giorgia Piccolin, e Nikoleta Stefanova piegano la Serbia per 3-1. Questa mattina con lo stesso punteggio avevano battuto la Turchia. Italia dunque a punteggio pieno nel gruppo 3 del torneo a ...

