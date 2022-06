LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: restano in sei davanti con 3’05” sul gruppo, 100 km all’arrivo (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Resta di 3’05” il gap tra i fuggitivi e il plotone principale. Il gruppo sembra controllare senza problemi. 14.00 Poco più di 110 km al traguardo. 13.55 Superate le tre ore di gara. Tra poco i corridori affronteranno l’unico giro nel circuito di Noci. 13.49 Ancora 3’05” il vantaggio di Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), ,Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service) nei confronti del gruppo. 13.43 Ricordiamo nel frattempo i favoriti di quest’oggi. Tra i papabili successori di Sonny Colbrelli vale la pena citare Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Alessandro Covi, Giulio Ciccone e l’intramontabile Vincenzo Nibali. Se poi il ritmo non sarà troppo elevato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Resta di” il gap tra i fuggitivi e il plotone principale. Ilsembra controllare senza problemi. 14.00 Poco più di 110 km al traguardo. 13.55 Superate le tre ore di gara. Tra poco i corridori affronteranno l’unico giro nel circuito di Noci. 13.49 Ancora” il vantaggio di Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), ,Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martinelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service) nei confronti del. 13.43 Ricordiamo nel frattempo i favoriti di quest’oggi. Tra i papabili successori di Sonny Colbrelli vale la pena citare Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Alessandro Covi, Giulio Ciccone e l’intramontabile Vincenzo Nibali. Se poi il ritmo non sarà troppo elevato ...

