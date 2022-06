Instagram sta testando la verifica dell’età tramite riconoscimento facciale (Di domenica 26 giugno 2022) Si tratta di uno strumento di verifica dell’età attraverso la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Il riconoscimento facciale Instagram per età è un metodo che dovrebbe garantire che a iscriversi siano solo persone che hanno compiuto tredici anni. Funziona davvero e quali sono i limiti di un sistema del genere? Si tratta senza dubbio di uno dei metodi che la piattaforma vorrebbe mettere in campo per verificare l’età degli utenti e a fornire questo strumento è Yoti, azienda che lavora nel campo dell’identità digitale. LEGGI ANCHE >>> Instagram e Facebook continueranno a non prendere parte dei guadagni dei creator fino al 2024 I metodi di Instagram per garantire rispetto del limite di età Fino ad ora Instagram, nonostante ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 giugno 2022) Si tratta di uno strumento diattraverso la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Ilper età è un metodo che dovrebbe garantire che a iscriversi siano solo persone che hanno compiuto tredici anni. Funziona davvero e quali sono i limiti di un sistema del genere? Si tratta senza dubbio di uno dei metodi che la piattaforma vorrebbe mettere in campo perre l’età degli utenti e a fornire questo strumento è Yoti, azienda che lavora nel campo dell’identità digitale. LEGGI ANCHE >>>e Facebook continueranno a non prendere parte dei guadagni dei creator fino al 2024 I metodi diper garantire rispetto del limite di età Fino ad ora, nonostante ...

