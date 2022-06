"Ha preso la valigia...": scandalo sul Principe Carlo, terremoto sulla Corona inglese (Di domenica 26 giugno 2022) Una valigia piena di soldi: un milione di euro in contanti. Una "donazione" da parte di uno sceicco del Qatar a Carlo d'Inghilterra. Ci sono tutti gli elementi dello scandalo. Secondo quanto riporta stamane il Sunday Times, lo sceicco Hamad bin Jassin ha usato questo sistema più volte per dare personalmente all'erede al trono un totale di tre milioni di euro tra il 2011 e il 2015. La Royal Family adesso corre ai ripari. Un portavoce del Principe ha fatto sapere noto che il denaro è stato immediatamente inviato a una delle fondazioni di beneficenza di Carlo seguendo le procedure previste. Il Principe Carlo infatti non avrebbe violato la legge, ma in Inghilterra si grida comunque allo scandalo. I tabloid riportano la vicenda con ampio rilievo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Unapiena di soldi: un milione di euro in contanti. Una "donazione" da parte di uno sceicco del Qatar ad'Inghilterra. Ci sono tutti gli elementi dello. Secondo quanto riporta stamane il Sunday Times, lo sceicco Hamad bin Jassin ha usato questo sistema più volte per dare personalmente all'erede al trono un totale di tre milioni di euro tra il 2011 e il 2015. La Royal Family adesso corre ai ripari. Un portavoce delha fatto sapere noto che il denaro è stato immediatamente inviato a una delle fondazioni di beneficenza diseguendo le procedure previste. Ilinfatti non avrebbe violato la legge, ma in Inghilterra si grida comunque allo. I tabloid riportano la vicenda con ampio rilievo e ...

