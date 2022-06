Effetto sanzioni | la Russia alle prese con il “default artificiale” Ma per Mosca non cambierà quasi nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Tanto tuonò che piovve. Alla fine, dopo i tanti falsi allarmi degli ultimi mesi, lafinirà in. Alla mezzanotte newyorkese di domenica 26 giugno scade il periodo di grazia di 100 giorni per il pagamento di cedole da 100 milioni di dollari su bond denominati nella valuta statunitense. Si tratta di una sorta di, causato dal blocco ai movimenti finanziari russi deciso dai paesi occidentali, Stati Uniti in primis.ha insomma le risorse e la volontà di pagare ma è di fatto impossibilitata a farlo. Sinora i movimenti di denaro russo per pagare gli obbligazionisti esteri erano stati autorizzati ma poi la Casa Bianca ha deciso lo stop totale. Scelta contestata da alcuni osservatori secondo cui in questo modo non si fa altro che lasciare al Cremlino risorse aggiuntive per ...