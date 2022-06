Diamo una «scossa» al cervello (Di domenica 26 giugno 2022) Il vecchio elettroshock si è evoluto in Tec, terapia elettroconvulsivante: sicura e indolore, nella depressione grave (secondo medici e pazienti) è molto più efficace dei farmaci. Il paziente è sul tavolo operatorio, anestetizzato con un barbiturico in vena ad azione breve. Gli è stato somministrato un miorilassante per evitare che i muscoli si contraggano troppo, tra i denti ha un «bite», viene ventilato con una maschera per aiutare il respiro. Applicati alla testa ha elettrodi, posizionati in punti precisi. Iniziano le scosse, onde quadre i cui microimpulsi durano da 0,3 a 2 millisecondi, alternati a pause dove l’attività elettrica è a zero. Nel frattempo l’anestesista, lo psichiatra e l’infermiere controllano, durante la crisi convulsiva, la risposta motoria, i battiti del cuore, l’elettroencefalografico. Il tutto dura, dall’inizio alla fine, una decina di minuti. Sembra ... Leggi su panorama (Di domenica 26 giugno 2022) Il vecchio elettroshock si è evoluto in Tec, terapia elettroconvulsivante: sicura e indolore, nella depressione grave (secondo medici e pazienti) è molto più efficace dei farmaci. Il paziente è sul tavolo operatorio, anestetizzato con un barbiturico in vena ad azione breve. Gli è stato somministrato un miorilassante per evitare che i muscoli si contraggano troppo, tra i denti ha un «bite», viene ventilato con una maschera per aiutare il respiro. Applicati alla testa ha elettrodi, posizionati in punti precisi. Iniziano le scosse, onde quadre i cui microimpulsi durano da 0,3 a 2 millisecondi, alternati a pause dove l’attività elettrica è a zero. Nel frattempo l’anestesista, lo psichiatra e l’infermiere controllano, durante la crisi convulsiva, la risposta motoria, i battiti del cuore, l’elettroencefalografico. Il tutto dura, dall’inizio alla fine, una decina di minuti. Sembra ...

