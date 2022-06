Covid oggi Lazio | 6 693 contagi e 2 morti A Roma 4 058 casi

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 6.693 i nuovida coronavirus26 giugno 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. “nel, su 3.208 tamponi molecolari e 22.861 tamponi antigenici per un totale di 26.069 tamponi, si registrano 6.693 nuovipositivi (-299), sono 2 i decessi (-3), 552 i ricoverati (-2), 52 le terapie intensive (-2) e +1.112 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,6%. Icittà sono a quota 4.058? riferisce, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 1.420 i nuovie 1 decesso nelle ultime ...

Sono 48.456 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.386. Le vittime sono invece 44, stabili rispetto alle 40 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra ...... che sono741. Sono 14 le vittime in regione. La provincia di Milano conta 2.568 casi. In provincia di Como sono 381 i contagiaccertati. Sono 805 i casi a Brescia, 648 a Monza e Brianza, ...Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 3.208 tamponi molecolari e 22.861 tamponi antigenici per un totale di 26.069 tamponi, si registrano 6.693 nuovi casi positivi (-299), sono 2 i decessi (-3 ...Diventano 18.234.242 i casi totali di Covid in Italia. (ITALPRESS) – Sono 48.456 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (56.386 il 25 giugno) a fronte di 199.340 tamponi effettuati su un totale di ...