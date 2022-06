Calciomercato Sassuolo: accordo totale con il Verona per Cancellieri (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con l’Hellas Verona per Cancellieri: al club andranno 6 milioni, al calciatore un quinquennale Prosegue senza intoppi la trattativa tra Sassuolo ed Verona per Matteo Cancellieri. L’attaccante classe 2002 ha collezionato 12 presenze in A con la maglia gialloblù in questa stagione, attirando l’interesse degli emiliani. Ecco Le cifre dell’affare: sei milioni nelle casse del Verona, un quinquennale al giocatore, stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022), intesa raggiunta con l’Hellasper: al club andranno 6 milioni, al calciatore un quinquennale Prosegue senza intoppi la trattativa traedper Matteo. L’attaccante classe 2002 ha collezionato 12 presenze in A con la maglia gialloblù in questa stagione, attirando l’interesse degli emiliani. Ecco Le cifre dell’affare: sei milioni nelle casse del, un quinquennale al giocatore, stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - MarcoBovicelli : Eccolo Tiago #Pinto a Milano: incontro a pranzo con l’agente di #Frattesi Beppe #Riso, nelle prossime ore contatti… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - Domenic36396232 : #Cancellieri al #Sassuolo per 6mln? #Calciomercato #StayTuned - FilisettiNicola : Calciomercato Sassuolo ????: Chiuso affare con la società #HellasVerona ???? la seconda puntata #MatteoCancellieri si… -