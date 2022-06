Calcio femminile | Europei 2022 | le convocate dell’Italia Milena Bertolini punta su Piemonte e Simonetti

(Di domenica 26 giugno 2022) Il conto alla rovescia procede velocemente per la Nazionale italiana diin vista degliin Inghilterra, previsti dal 6 al 31 luglio. Le azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. Ebbene, in vista di quel che sarà, la CTha reso noto l’elenco definitivo delle calciatrici che prenderanno parte fase finale della rassegna continentale. Ebbene, nella lista ci sono delle sorprese: le presenze dell’attaccante del Milan, Martina, e della centrocampista ...

Pubblicità

OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Analizziamo le convocate di Milena Bertolini: la CT punta su Piemonte e Simonetti, lasciando a cas… - 84Silvia14 : @zazu_93 innamorare bambini e bambine,i giovani e i meno giovani del calcio femminile e del Milan...l'allenatore ra… - GiornaleVicenza : #calciofemminile ?? Il Vicenza Calcio Femminile vince la #CoppaItalia di Serie C! Complimenti ragazze! ??? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Europei, le azzurre puntano almeno ai quarti - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Europei, le azzurre puntano almeno ai quarti -

... fondamentali: la compattezza ambientale, il legame tra le generazioni rossazzurre, la celebrazione del passato che si fa esperienza e propizia il futuro, il pensiero ai giovani e alGli Europei 2022 disi avvicinano sempre di più (l'Italia esordirà il 10 luglio contro la Francia) e per Milena Bertolini è dunque arrivato il momento di diramare la lista delle 23 ragazze che il 4 ...Il conto alla rovescia procede velocemente per la Nazionale italiana di calcio femminile in vista degli Europei 2022 in Inghilterra, previsti dal 6 al 31 luglio. Le azzurre inserite nel Gruppo D con ...L’imprenditore australiano Ross Pelligra domani 27 giugno a Catania. In occasione della Giornata dell’orgoglio rossazzurro, in programma alle 19 allo ...