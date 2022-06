Cagliari, si spinge per Lapadula: previsto nuovo incontro col Benevento (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù vogliono regalare a Liverani l’attaccante Lapadula. previsto un nuovo incontro col Benevento Fabio Liverani, nuovo allenatore del Cagliari, insiste per poter lavorare un’altra volta con Gianluca Lapadula, dopo averlo già allenato nella stagione 2019/20. I due hanno sviluppato il loro feeling a Lecce, dove il classe ’90 ha segnato 11 reti in 25 presenze. Il Cagliari vuole accontentare il proprio tecnico e, come fa sapere Sky Sport, è previsto un nuovo incontro che presto potrebbe avvicinare le parti. Il Benevento possiede il suo cartellino ma non ha assolutamente chiuso ad una cessione che faccia monetizzare. Si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblù vogliono regalare a Liverani l’attaccanteuncolFabio Liverani,allenatore del, insiste per poter lavorare un’altra volta con Gianluca, dopo averlo già allenato nella stagione 2019/20. I due hanno sviluppato il loro feeling a Lecce, dove il classe ’90 ha segnato 11 reti in 25 presenze. Ilvuole accontentare il proprio tecnico e, come fa sapere Sky Sport, èunche presto potrebbe avvicinare le parti. Ilpossiede il suo cartellino ma non ha assolutamente chiuso ad una cessione che faccia monetizzare. Si ...

Cagliari, si spinge per Lapadula: previsto nuovo incontro col Benevento Calciomercato Cagliari: i rossoblù vogliono regalare a Liverani l'attaccante Lapadula. Previsto un nuovo incontro col Benevento Fabio Liverani, nuovo allenatore del Cagliari, insiste per poter lavorare un'altra volta con Gianluca Lapadula, dopo averlo già allenato nella stagione 2019/20. I due hanno sviluppato il loro feeling a Lecce, dove il classe '90 ha ... La guerra è fabbrica di crimini. C'è solo da lavorare per la pace ... ma una nuova lettera sulla presunta viltà imbelle dei pacifisti spinge a ribadire le ragioni del ... Giovanni Panunzio, Cagliari Mi sforzo di ascoltare a fondo le ragioni di tutti, mentre continuiamo a ... Corriere dello Sport Cagliari, si insiste per Lapadula: presto un nuovo incontro Come rivela gianlucadimarzio.com, il Cagliari spinge per arrivare a Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Benevento. Presto ci sarà un nuovo incontro per cercare l'intesa tra le parti. Lapadula Cagliari, nuovo incontro a breve con il Benevento. La situazione Campani e sardi sono pronti a rincontrarsi per parlare dell'attaccante italo-peruviano. Liverani spinge per averlo ancora con se Il nuovo allenatore dei rossoblu insiste per poter lavorare un'altra vo ...