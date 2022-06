Zanetti | «Stimo molto Ranocchia e il suo lato umano In bocca al lupo a lui»»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 giugno 2022) . Le parole del vicepresidente nerazzurro Il vice presidente dell’Inter Javiernella serata ‘Campioni sotto le stelle’ ha pardella storia del club nerazzurro. «Io credo che la cosa che bisogna far capire è di ritornare alle basi e ai valori: questo è fondamentale. Perché alla fin fine uno può essere bravo o meno bravo, però la differenza la fanno i valori umani. Penso che quando uno fa parte di un gruppo, di una squadra e rappresenta una società come come l’Inter, allora deve capire la maglia che indossa. Deve sapere tutto della maglia che indossa. Non si parla solo di storia perché abbiamo vinto noi, perché quando io sono arrivato mi parlavano della ‘Grande Inter’: Mazzola, Suarez, Facchetti, Burgnich. Per me è importante perché dovevo capire e sapere dove arrivavo: per me era fondamentale e i giocatori di oggi devono capire anche ...