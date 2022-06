“Voleva farmi passare da spiona”: Lory Del Santo incontenibile, continua a spargere veleno (Di sabato 25 giugno 2022) L’ex naufraga Lory Del Santo continua a sparare a zero contro i gli altri concorrenti e nell’ultima intervista prende di mira uno dei leader dell’Isola dei Famosi. Lory Del Santo all’Isola dei Famosi – Screenshot YoutubeDopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Lory Del Santo continua a tenere banco con le rivelazioni riguardanti i suoi rapporti burrascosi con gli altri naufraghi. Nell’ultima intervista la showgirl ha svelato un episodio che mette in cattiva luce uno dei concorrenti più in vista di questa edizione del reality show. La Del Santo non ha preso bene l’eliminazione, a suo avviso ingiusta. Da quando ha lasciato l’Honduras non fa altro che sparare a zero conto i suoi ex compagni d’avventura, contro gli ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 giugno 2022) L’ex naufragaDela sparare a zero contro i gli altri concorrenti e nell’ultima intervista prende di mira uno dei leader dell’Isola dei Famosi.Delall’Isola dei Famosi – Screenshot YoutubeDopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi,Dela tenere banco con le rivelazioni riguardanti i suoi rapporti burrascosi con gli altri naufraghi. Nell’ultima intervista la showgirl ha svelato un episodio che mette in cattiva luce uno dei concorrenti più in vista di questa edizione del reality show. La Delnon ha preso bene l’eliminazione, a suo avviso ingiusta. Da quando ha lasciato l’Honduras non fa altro che sparare a zero conto i suoi ex compagni d’avventura, contro gli ...

