Un’esplosione di musica con il concerto di fine anno 2022 della Sing&Song Home Studio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 giugno 2022)diperché ildiSing&Songsarà interamente live. E’ Claudia Cappabianca, vocal coach e animaSing&Song di Battipaglia ad annunciare la prima delle sorprese riservate a chi martedì 28 giugnosarà al Teatro Giuffrè di Battipaglia per il We Sing The Life. “Uninteramente live perché gli allievi saraccompagnati da musicisti professionisti: una band d’eccezione composta da Vincenzo Nigro al basso, Marco De Gennaro alle tastiere, Luca D’Arco alla batteria e Ben Romano alla chitarra”. Musicisti noti nel panoramale che già emozionano i ragazzi pronti per ...