Ultime Notizie – ‘Ronaldo alla Roma’, l’hashtag vola su Twitter (Di sabato 25 giugno 2022) “Ronaldo alla Roma”. l’hashtag vola su Twitter sull’onda di una suggestiva voce di mercato. Complici messaggi WhatsApp di origine ‘misteriosa’, sui social piovono tweet tra scetticismo e sogno: Cristiano Ronaldo alla Roma? Da un profilo all’altro rimbalzano gli audio, in italiano e in inglese, di personaggi che fornirebbero news sulla trattativa: ‘Tutto fatto’. Basta e avanza per alimentare la discussione e proiettare l’hashtag in cima alle tendenze. Tra i tifosi giallorossi c’è chi non crede lontanamente ai rumors e chi, nel gioco del calciomercato, attende news: se un anno fa è arrivato Mourinho, si chiede qualcuno, perché non potrebbe arrivare CR7? Il portoghese, 37 anni, sembra intenzionato a lasciare il Manchester United dopo una stagione deludente per i red devils: nessun ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) “RonaldoRoma”.susull’onda di una suggestiva voce di mercato. Complici messaggi WhatsApp di origine ‘misteriosa’, sui social piovono tweet tra scetticismo e sogno: Cristiano RonaldoRoma? Da un profilo all’altro rimbalzano gli audio, in italiano e in inglese, di personaggi che fornirebbero news sulla trattativa: ‘Tutto fatto’. Basta e avanza per alimentare la discussione e proiettarein cima alle tendenze. Tra i tifosi giallorossi c’è chi non crede lontanamente ai rumors e chi, nel gioco del calciomercato, attende news: se un anno fa è arrivato Mourinho, si chiede qualcuno, perché non potrebbe arrivare CR7? Il portoghese, 37 anni, sembra intenzionato a lasciare il Manchester United dopo una stagione deludente per i red devils: nessun ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - kscarlett22_ : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… - itsme399 : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… - niccardobot_ : Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel mom… -