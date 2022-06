Tennis: Atp Eastbourne, titolo allo statunitense Fritz (Di sabato 25 giugno 2022) Eastbourne, 25 giu. -(Adnkronos) - È Taylor Fritz il vincitore dell'Atp 250 di Eastbourne (erba, montepremi 697.405 euro). Il Tennista statunitense, numero 14 al mondo, ha battuto in finale il connazionale Maxime Cressy: 6-2 6-7(4) 7-6(4) il risultato in 2 ore e 17 minuti di gioco. Per Fritz è il terzo titolo in carriera, il secondo dell'anno solare dopo il Masters 1000 di Indian Wells. Un successo storico per l'americano che è diventato il 23° giocatore dal 1990 a oggi a vincere un titolo Atp senza mai subire break nel corso del torneo. Un brutto cliente per Lorenzo Musetti che dovrà affrontarlo al primo turno a Wimbledon, in diretta su Sky Sport da lunedì. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022), 25 giu. -(Adnkronos) - È Tayloril vincitore dell'Atp 250 di(erba, montepremi 697.405 euro). Ilta, numero 14 al mondo, ha battuto in finale il connazionale Maxime Cressy: 6-2 6-7(4) 7-6(4) il risultato in 2 ore e 17 minuti di gioco. Perè il terzoin carriera, il secondo dell'anno solare dopo il Masters 1000 di Indian Wells. Un successo storico per l'americano che è diventato il 23° giocatore dal 1990 a oggi a vincere unAtp senza mai subire break nel corso del torneo. Un brutto cliente per Lorenzo Musetti che dovrà affrontarlo al primo turno a Wimbledon, in diretta su Sky Sport da lunedì.

