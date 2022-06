Salernitana, tutto fatto per Lovato: chiesto anche Okoli all’Atalanta (Di sabato 25 giugno 2022) La Salernitana ha trovato l’accordo con Lovato e avrebbe chiesto Okoli all’Atalanta nell’affare Ederson La Salernitana avrebbe trovato l’accordo con Lovato per una delle contropartite nell’affare che porterà Ederson all’Atalanta. Il difensore è valutato circa 11 milioni, mentre 26 il brasiliano. I campani avrebbero chiesto anche Okoli alla Dea, anche se Gasperini vorrebbe valutarlo in ritiro prima di lasciarlo partire eventualmente. Trattativa che può essere comunque definita, mancano alcuni dettagli ma potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Laha trovato l’accordo cone avrebbenell’affare Ederson Laavrebbe trovato l’accordo conper una delle contropartite nell’affare che porterà Ederson. Il difensore è valutato circa 11 milioni, mentre 26 il brasiliano. I campani avrebberoalla Dea,se Gasperini vorrebbe valutarlo in ritiro prima di lasciarlo partire eventualmente. Trattativa che può essere comunque definita, mancano alcuni dettagli ma potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

