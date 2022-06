Riccardo Muti si rifiuta di cancellare la parola “negri” dall’opera di Giuseppe Verdi: “Non era razzista” (Di sabato 25 giugno 2022) “Ho voluto lasciarla perché cambiare il testo non cambia la Storia, mentre conoscerla nella sua crudeltà è importante per le nuove generazioni”. Lo dice il maestro Riccardo Muti, che alla guida della ‘sua’ Chicago Symphony Orchestra ha diretto ‘Un ballo in maschera‘ di Giuseppe Verdi in forma di concerto proprio nella metropoli dell’Illinois giovedì scorso, lasciando invariata la celebre frase del libretto in cui un giudice definisce l’indovina Ulrica “dell’immondo sangue dei negri”, che invece in diversi teatri è stata modificata in nome del politicamente corretto. Riccardo Muti in difesa di Giuseppe Verdi “L’ho fatto – spiega l’80enne direttore d’orchestra napoletano – perché Verdi non è un razzista ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) “Ho voluto lasciarla perché cambiare il testo non cambia la Storia, mentre conoscerla nella sua crudeltà è importante per le nuove generazioni”. Lo dice il maestro, che alla guida della ‘sua’ Chicago Symphony Orchestra ha diretto ‘Un ballo in maschera‘ diin forma di concerto proprio nella metropoli dell’Illinois giovedì scorso, lasciando invariata la celebre frase del libretto in cui un giudice definisce l’indovina Ulrica “dell’immondo sangue dei”, che invece in diversi teatri è stata modificata in nome del politicamente corretto.in difesa di“L’ho fatto – spiega l’80enne direttore d’orchestra napoletano – perchénon è un...

