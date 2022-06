Ora Tsitsipas vince anche sull'erba. Bis di Fritz a Eastbourne (Di sabato 25 giugno 2022) Conclusi gli ultimi due eventi di preparazione in vista di Wimbledon, con lo Slam che scatterà il prossimo lunedì. All'Atp 250 di Maiorca a conquistare il titolo è stato il greco n.2 del seeding ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Conclusi gli ultimi due eventi di preparazione in vista di Wimbledon, con lo Slam che scatterà il prossimo lunedì. All'Atp 250 di Maiorca a conquistare il titolo è stato il greco n.2 del seeding ...

Pubblicità

ale18riva : Sorteggio perfetto. Solo Ruud sarebbe stato meglio di Tsitsipas, si evita Djokovic che si potrà solo prendere in fi… - Matt_Orlandi : @LaDialettica Ora Tsitsipas avrà meno scuse, dato che (de facto) hanno accontentato proprio una sua richiesta - fxIsegxd : nooooo e ora come faranno gli hater di tsitsipas a inventarsi scuse per andargli contro nooo - IagoAndrade14 : @Pepino2019_ @lorenzofares Dura da prevedere Nadal non partecipa Alcaraz e Tsitsipas gia qualificati ora Ruud manca… - Erminioottone00 : @angelomangiante E grazie a oraZio senza Medvedev e Zverev con Nadal acciaccato e Nole pure chi resta? Tsitsipas e… -