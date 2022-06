Nuoto: Mondiali, Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero, oro e record europeo (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai campionati Mondiali di Budapest. Il 27enne carpigiano si impone con il tempo di 14'32"80, nuovo primato europeo. Alle sue spalle lo statunitense Robert Finke (14'36"70) e il tedesco Florian Wellbrock (14'36"94). Per Paltrinieri è il quarto titolo mondiale in carriera, il terzo nella sua distanza prediletta che nel 2016 gli ha anche regalato il titolo olimpico. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - Gregorioneiai campionatidi Budapest. Il 27enne carpigiano si impone con il tempo di 14'32"80, nuovo primato. Alle sue spalle lo statunitense Robert Finke (14'36"70) e il tedesco Florian Wellbrock (14'36"94). Perè il quarto titolo mondiale in carriera, il terzo nella sua distanza prediletta che nel 2016 gli ha anche regalato il titolo olimpico.

Pubblicità

Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - infoitsport : Mondiali di nuoto, riscatto negli 800 stile per Simona Quadarella: è bronzo. L’azzurra: «Sono davvero contenta, ris… - infoitsport : Nuoto, Mondiali Budapest 2022 - Cuore e cattiveria in ogni vasca: la lezione della reginetta Simona Quadarella -